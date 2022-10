Léa Djadja a pris 30kg pendant sa première grossesse : "J'ai fait le deuil de mon ancienne silhouette " (EXCLU)

Léa Djadja a sorti un ouvrage pour que chacun puisse se sentir bien dans sa peau, aux éditions Marabout, le 7 septembre 2022. Plus qu'un recueil de secrets bien-être et de recettes, cet ouvrage est un véritable journal sur lequel les lectrices et les lecteurs peuvent inscrire leur quotidien. L'objectif ? Apprendre à s'aimer en 365 jours, comme son titre l'indique. Et ce n'est pas parce que son autrice est sublime, et qu'elle est experte en beauté et make up, qu'elle n'a pas elle-même traversé quelques étapes durant lesquelles sa confiance en elle était un peu moindre.

Il faut savoir qu'on ne sera plus la même, mais qu'on sera une nouvelle femme

Epouse du chanteur Black M, Léa Djadja a notamment vécu deux grossesses qui ont transformé son corps. La jeune femme est maman d'Isaac, 9 ans et de Sinaa, qui vient tout juste de fêter ses deux ans. Et elle a totalement accepté le fait qu'elle serait désormais différente, mais tout aussi belle. "Pour ma part, j'ai repris le sport très facilement après ses grossesses dans l'unique but de me sentir à l'aise dans mon nouveau corps, pas pour récupérer mon ancienne silhouette, parce que j'en ai vraiment fait le deuil, explique-t-elle à Purepeople. Il faut savoir qu'on ne sera plus la même, mais qu'on sera une nouvelle femme. Il suffit juste de vouloir devenir la meilleure version de cette nouvelle femme."