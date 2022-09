"J'ai une cicatrice sur le corps" : Léa Djadja évoque sans tabou ses petits complexes (EXCLU)

Léa Djadja a sorti, le 30 août 2022, un véritable allié douceur et bien-être aux éditions Marabout. Apprendre à s'aimer en 365 jours, son ouvrage, est un journal qui accompagne ses lectrices et ses lecteurs, au quotidien, pendant une année entière, pour s'assurer que chacun se sente bien dans son corps et dans sa tête. Conseils beauté, recettes de cuisine, challenges sportifs, l'experte de l'émission Incroyables transformations a pensé à tout et l'utilise elle-même dès qu'elle en a l'occasion. Parce qu'il est possible d'être heureuse, épanouie, d'avoir un mari aimant, deux beaux enfants et un job de rêve... mais de douter, parfois.

Il y a des jours avec et des jours sans

"S'aimer c'est un travail de tous les jours, explique Léa Djadja à Purepeople. Il y a des jours avec et des jours sans. Mais je fais tout pour prendre de l'estime et prendre confiance en moi. Je pense que comme chaque être humain, j'ai certains complexes, qu'ils soient intérieurs, extérieurs. Je sais que si c'est physique, sur mon visage, je saurai le cacher. Et si c'est à l'intérieur, j'ai pas mal de phrases qui me permettent de passer au-dessus." Maquilleuse, conseillère en image, l'épouse de Black M est sublime, certes, mais il lui arrive parfois de ne pas aimer ce qu'elle voit dans la glace, comme tout le monde.