Léa Drucker : Ses grosses difficultés en tournage juste après son accouchement

Pour une actrice comme pour toutes les femmes, la grossesse peut être une période de doute et de questionnement, notamment sur le plan professionnel. C'est un peu ce qui est arrivé à Léa Drucker. En promotion sur le plateau de C à vous pour son prochain film, réalisé par son compagnon Julien Rambaldi, l'actrice de 49 ans a évoqué son accouchement, survenu en 2014. Si tout va pour le mieux aujourd'hui et que la petite Martha se porte bien, la période post-accouchement n'a pas été très simple à gérer pour elle.

Celle qui a reçu le César de la meilleure actrice en 2019 raconte qu'à l'époque elle travaillait sur la série à succès Le bureau des légendes, aux côtés de Mathieu Kassovitz , et qu'elle a alors tout fait pour reprendre une activité professionnelle le plus rapidement possible. "Je me suis dis, il faut peut-être que je me dépêche et que j'aille travailler", se souvient-elle.

Il y a des scènes qui prêtent à rire et parfois pas du tout...

Interrogée par Anne-Élisabeth Lemoine et son équipe, la nièce de Michel Drucker explique que ce retour a été la source d'énormément de pression et de moments assez délicats. "Il y a des scènes qui prêtent à rire et parfois pas du tout... l'allaitement tout ça... en tournage c'est compliqué", explique-t-elle.

Bien que la reprise de la vie professionnelle fut assez compliquée pour celle qui tourne beaucoup en ce moment, elle n'en oublie pas la joie de devenir mère, même sur le tard. "C'est très particulier parce que j'ai fait un enfant très tard (...) mais pour moi ça a été un des plus beaux (ndlr : jour de sa vie)", assure la cousine de Marie Drucker, qui s'est déjà exprimée sur le beau moment qu'a été la naissance de sa fille.

À l'affiche de C'est la vie, qui sortira le 28 juillet, Léa Drucker partage l'affiche avec Josiane Balasko etTom Leeb dans ce film qui parle de la maternité. Un sujet qu'elle maîtrise et un film qu'on a déjà hâte de découvrir au cinéma.