Léa Drucker bientôt présidente : panique à l'Élysée dans le prochain film de Diastème

Léa Drucker sera bientôt présidente. Ce n'est pas une estimation politique, mais son prochain rôle dans le film Le Monde d'hier, du réalisateur Diastème. Pour son quatrième long-métrage, le réalisateur français a collaboré avec Gérard Davet et Fabrice Lhomme, célèbres journalistes politiques du Monde.

Le début du tournage commencera le 28 janvier 2021 à Rennes (Bretagne) pour cinq semaines, d'après les informations de Satellifax. Récemment, un appel au casting a été lancé dans la région de Rennes pour des figurants. Léa Drucker y retrouveraBenjamin Biolay, qui incarnera le Premier ministre, mais également Denis Podalydès, le secrétaire général de l'Élysée et Alban Lenoir, qui campera le garde du corps.

Dans ce thriller politique, Léa Drucker incarne la présidente de la République, Isabelle de Raincy. Elle apprend à quelques jours de son mandat que son candidat rival d'extrême droite arrive en tête dans les sondages. Au côté de son secrétaire général, la présidente a trois jours pour changer le cours de l'Histoire.

Après Le bruit des gens autour (2008), Un Français (2015) et Juillet Août (2016), le réalisateur Diastème retrouve plusieurs acteurs qu'il connaît : Léa Drucker, treize ans après son premier film et Alban Lenoir, six ans après son deuxième.

Récemment, Léa Drucker multiplie les projets pour le grand écran. On la retrouvera dans le prochain film de Julien Rambaldi, Les Femmes du square aux côtés de Eye Haïdara et Ahmed Sylla, dans Adieu Paris !, la nouvelle comédie d'Édouard Baer, avec Benoît Poelvoorde mais aussi dans Couleurs de l'incendie de Clovis Cornillac, la suite d'Au revoir là-haut.