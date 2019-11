Frédérique Bel, Joy Esther et Alban Lenoir testeurs des nouveaux cocktails Coca

Le 7 novembre 2019 à Paris, Coca-Cola a lancé un bar à cocktails éphémère baptisé Le Signature. Une adresse branchée, au coeur du quartier de Montorgueil, qui permet de découvrir une nouvelle gamme de boissons dédiée à la mixologie : Coca-Cola Signature Mixers. Plusieurs célébrités ont d'ores et déjà pu profiter des lieux lors de la soirée de lancement organisée jeudi.

Escorté de sa compagne Anne Serra, le comédien Alban Lenoir a pris la pose devant les photographes, non loin d'autres actrices françaises telles que Frédérique Bel et Joy Esther. La chanteuse Aurélie Konaté était elle aussi de la partie, de même que l'humoriste suisse Charlotte Gabris. Tous ont ainsi pu apprécier la prestation de la showgirl Maud'Amour et la bande son signée Elephant Tone et Alfio.

Du 7 novembre au 28 décembre, de 19h à 2h, Le Signature continuera à accueillir médias, influenceurs mais surtout consommateurs, autour de créations inédites de cocktails, imaginées par les barmen les plus talentueux de Paris : Mido Yahi dit le métronome, Clément Faure dit la flèche, Benjamin Cousseau dit le botaniste et Jennifer Le Néchet dite la story teller. "Pour la première fois depuis 133 ans, Coca-Cola a collaboré avec cinq marxologues de renommée mondiale pour signer une gamme complète de mixers d'exception. Destinés aux bartenders, les quatre références de Coca-Cola Signature Mixers ont vocation à sublimer les spiritueux bruns en révélant des notes fumées, épicées, herbales ou boisées", a expliqué Vincent Bouin, Directeur Marketing Coca-Cola France.