Léa François dévoile son baby bump, Lola Marois montre son soutien-gorge

La Fashion Week parisienne aura rarement connu autant de couleurs, de motifs ni un tel mix de matières scintillantes. Le mercredi 25 septembre 2019, le styliste frenchie Christophe Guillarmé a dévoilé l'étendue de ses prochaines collections printemps-été en notre capitale tricolore. Sur le catwalk comme dans les tribunes, l'événement a laissé place à un véritable défilé de talents et de coutures. Venues soutenir le designer de mode à la chevelure soyeuse, la chanteuse Louisy Joseph – L5, Assis par terre –, la grande actrice Firmine Richard, mais aussi Dounia Coesens, Emmanuelle Boidron, Joséphine Jobert, Nadège Lacroix, Annabelle Milot ou encore Patricia Contreras.

Loin des bras chaleureux de son Jean-Marie Bigard, Lola Marois a pris la pose en compagnie de Christophe Guillarmé dans un tailleur short brillant et chamarré – au décolleté laissant échapper la dentelle de son soutien-gorge sombre. Léa François, quant à elle, a eu bien du mal à camoufler son bonheur. Sa longue robe fluide beige laissait entrevoir un joli ventre arrondi, symbole de la maternité qui approche à petits pas. En couple depuis plus de dix ans avec un certain Simon, l'héroïne de la série Plus belle la vie avait annoncé la nouvelle sur son compte Instagram le 16 septembre 2019. Patience, patience...

Léa François enceinte, elle s'absente de Plus belle la vie

Il aurait été bien difficile pour les scénaristes de Plus belle la vie d'intégrer la grossesse de Léa François dans les épisodes – son personnage de Barbara étant célibataire et sortant tout juste de cure de désintoxication. "J'ai stressé les six premiers mois, mais, depuis que je sens bouger le bébé et que j'ai fait la première échographie, je me sens rassurée, a-t-elle raconté à Télé Loisirs. Je serai juste absente pendant plusieurs mois. J'ai fait partie de plusieurs intrigues, donc ils vont se concentrer sur d'autres personnages." Vivement son retour...