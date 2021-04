Lea Michele : Tendre photo avec bébé et son mari pour une date spéciale

Lea Michele, ex-star de la série Glee, fait toujours profil bas. La star de 34 ans fait des apparitions sur les réseaux sociaux avec parcimonie depuis le scandale autour de son comportement détestable - et raciste - supposé qui lui était revenu au visage en juin 2020. Mais, le 28 avril 2021, elle ne pouvait pas rester silencieuse.

Sur son compte Instagram, où la section des commentaires de ses publications est toujours restreinte à ses seuls abonnés, Lea Michele est donc sortie du silence pour fêter un anniversaire particulier. Postant une photo d'elle sur la plage, à Los Angeles, bébé dans les bras et tenant la main de son amoureux Zandy Reich, elle écrit en légende : "Il y a 3 ans de cela, je disais oui à cet homme incroyable." Une référence à la demande en mariage du businessman. A l'époque, E! News rapportait que Zandy Reich avait offert à la belle brune une pierre de 4 carats personnellement dessinée avec le joaillier Leor Yerushalmi et la maison The Jewelers de Las Vegas. Le mariage avait finalement eu lieu le 9 mars 2019, à Nappa, dans la région des vignobles, en Californie. Lea Michele et son mari avaient ensuite accueilli leur premier enfant, un petit garçon prénommé Ever Leo le 20 août 2020.