Léa Salamé a "tout faux" sur le port du masque : une ministre lui fait la leçon

Léa Salamé était dans le viseur de Barbara Pompili mardi 8 septembre 2020. La ministre de la Transition écologique était l'invitée de la matinale de France Inter, présentée par la journaliste et son partenaire, Nicolas Demorand, pour détailler le plan de relance initié par le gouvernement. Et au cours de ce Grand Entretien, il a été souligné que Léa Salamé ne la jouait pas très écolo avec les masques, optant toujours pour ceux qui sont jetables... et en plastique ! C'est ce que n'a pas hésité à lui faire remarquer la politique, sourire en coin.

"Arrêtons de tout jeter ! Arrêtons de faire du plastique partout ! Des masques en plastique, etc., Madame Salamé", a-t-elle lancé. La compagne de Raphaël Glucksmann a donc aussitôt réagi, révélant que Barbara Pompili lui avait déjà fait cette remarque en coulisses de l'émission. "Oui... Alors, vous m'avez grondée dans le couloir. Vous m'avez dit : 'Pourquoi vous portez ça ?'", a-t-elle déclaré, montrant le masque en question devant la caméra. Ce qui lui a valu... un nouveau rappel à l'ordre. "Alors, il ne faut pas le porter comme ça...", a lâché la ministre. Ce a quoi Léa Salamé a reconnu avec humour : "J'ai tout faux !"

Mais plus sérieusement, cette histoire pose une réelle question : "Mais qu'est-ce qu'on va faire avec les masques jetables ? Effectivement, j'en porte un. Beaucoup de Français en portent. Vous allez à terme les interdire ?" Pour Barbara Pompili, dans ce contexte de crise sanitaire, la priorité reste bien évidemment le port du masque pour tous, quel qu'il soit. Mais elle appelle tout de même fortement à considérer l'alternative de masques en tissu et lavables. À bon entendeur.