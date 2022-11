Léa Salamé avec Raphaël Glucksmann, son fils et son beau-fils à la plage, instant magique et rare en famille

L'aquarium ça marche toujours

Ce qui ne l'empêche pas de faire quelques écarts de temps en temps. Et pas besoin de remonter très loin en arrière pour en trouver un. En effet, le 16 octobre dernier, elle partageait quelques clichés d'une belle sortie en famille, non pas au bord de l'océan mais pour une virée à l'aquarium de Paris, ce qui tourne donc toujours autour de l'univers marin. "L'aquarium ça marche toujours", avait-t-elle écrit en légende de la publication d'une photo sur laquelle on pouvait voir Gabriel et son demi-frère (de dos pour les préserver) devant un aquarium avec des gros poissons.

Quelques jours auparavant, c'est à l'occasion du match de football PSG-Nice, au Parc des Princes, que l'ex-acolyte de Laurent Ruquier s'affichait complice avec son petit Gabriel. Pour rappel, la journaliste co-présente depuis quelques semaines, avec Christophe Dechavanne, l'émission Quelle époque! le samedi sur France 2.