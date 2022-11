Diaporama : Léa Salamé avec Raphaël Glucksmann, son fils et son beau-fils à la plage, instant magique et rare en famille

Léa Salamé avec Raphaël Glucksmann, son fils et son beau-fils à la plage, instant magique en famille

Léa Salamé, Laurent Ruquier lors de la dernière émission de Laurent Ruquier pour "On Est En Direct (OEED)" diffusée en direct sur France 2, à Paris, France, le 4 juin 2022 © BestImage, Jack Tribeca

Léa Salamé et son fils Gabriel - People au match de football en ligue 1 Uber Eats : PSG vs Nice (2-1) au Parc des Princes à Paris. © BestImage

Léa Salame et Raphaël Glucksmann lors de la projection du Redoutable au Festival de Cannes le 21 mai 2017 © Abaca

Léa Salame et Raphaël Glucksmann lors des obsèques de Sebastien Demorand à Paris le 31 janvier 2020 © Abaca

10 / 11