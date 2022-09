Léa Salamé et Christophe Dechavanne prêts à "mal finir" ? Leurs signes astrologiques font d'étonnantes révélations

C'est un duo qui a le don de faire parler. Ce samedi 24 septembre, Léa Salamé revient occuper la case du samedi soir sur France 2, mais cette fois-ci Laurent Ruquier ne sera plus au rendez-vous. Si le départ du célèbre animateur a fait les gros titres de la presse pendant un long moment, les coulisses des relations entre lui et Léa Salamé faisant l'objet de toutes les attentions, désormais c'est un autre duo qui captive. Alors que la journaliste fera ses premiers pas dans Quelle époque !, ce samedi, elle y sera accompagnée notamment de Christophe Dechavanne, qui fera là son grand retour sur le petit écran. Mais alors que les deux font la promo de l'émission, notamment sur le plateau de Touche pas à mon poste le 22 septembre, partageant blagues et sourires complices, certains imaginent déjà la guerre bientôt déclarée entre eux. Que disent leurs signes astrologiques ?

"J'annonce déjà à Léa Salamé qu'elle va être bouffée", avait déclaré Matthieu Delormeau dans TPMP People le 10 septembre dernier, prédisant même qu'ils allaient "se détester". Eh bien les signes astrologiques de la compagne de Raphaël Glucksmann et de l'ancienne tête d'affiche de TF1 ne contredisent pas vraiment les dires du chroniqueur de Cyril Hanouna. Native du Scorpion, Léa Salamé n'a en effet que peu de compatibilité avec l'homme Verseau, signe solaire de Christophe Dechavanne. L'amitié n'est que peu probable entre eux. "Ils ne peuvent jamais devenir de bons amis : ils n'ont rien en commun et sont aux antipodes l'un de l'autre", écrit ELLE. L'homme Verseau est habile et astucieux et transige facilement avec sa conscience, quand que le Scorpion est naïf, superficiel mais franc comme l'or. Pire encore, "leur liaison finirait mal tôt ou tard", apprend-on. Dans cette combinaison, les chances de réussites sont en effet très faibles alors que les risques de drame sont nombreux. Les choses vont-elles mal finir pour Léa Salamé et son nouvel acolyte ?

Les astres avaient-ils vu juste entre Léa Salamé et Laurent Ruquier ?

Que prédisaient les astres quant à la relation entre Léa Salamé et Laurent Ruquier ? Tous deux signes d'Eau, le célèbre animateur d'On n'est pas couché étant Poissons, ils peuvent se comprendre sur de nombreux points et affichent tout deux une forte sensibilité. Néanmoins, pas d'amitié intime à l'horizon pour ce duo. Leur caractère respectif sera source de frictions et de disputes s'ils deviennent trop proches. Notamment en raison du côté très conformiste du Scorpion face à un natif du Poissons qui aime vivre sans règle. Si la journaliste de 42 ans assure qu'il n'y a pas de problèmes entre eux, Laurent Ruquier, a depuis la rupture lâché plusieurs blagues sous-entendant que leurs rapports n'étaient pas au beau fixe. Affaire à suivre, astrologiquement parlant.