Léa Seydoux et "l'école de la vie" : Elle admet une phrase "ridicule"

Dès le mercredi 21 août 2019, Léa Seydoux sera à l'affiche du film Roubaix, une lumière. Pour l'occasion l'actrice de 34 ans se livre dans les pages de Vanity Fair. La star évoque son rôle et sa carrière au cinéma, acceptant au passage de revenir sur une phrase qu'elle regrette...

En 2016, en plein Festival de Cannes, Léa Seydoux accorde une interview à Madame Figaro et déclare : "Je ne sais pas comment j'ai appris à jouer... mais on vient tous les deux [elle parle du réalisateur Xavier Dolan qui l'a dirigée dans Juste la fin du monde, NDLR] de l'école de la vie." Elle devient alors la risée des internautes et provoque surtout un tollé, car on ne manque pas de lui rappeler qu'elle est la petite-fille du président de Pathé et la petite-nièce de l'ancien dirigeant de Gaumont...

Dans les pages de Vanity Fair, elle affirme avoir appris des choses par "transmission" de la part des gens cultivés qu'elle a fréquentés plus jeune grâce à son milieu social, mais maintient qu'elle s'est "entièrement autoéduquée". Léa Seydoux ajoute : "Je peux tout à fait comprendre qu'on ait jugé ridicule ma petite phrase sur l'école de la vie. Elle était absolument maladroite, et j'entends parfaitement que, quand on vient de la rue, cette phrase soit choquante. Je voulais juste dire combien je me suis fabriquée davantage avec mes sentiments, avec ce que j'observais, qu'avec des maîtres. Ce sentiment de se construire toute seule, il dépasse la classe sociale. Oui, le cinéma a fait de moi une meilleure personne. C'est pourquoi je peux dire qu'il m'a sauvée, notamment de ma seule condition."

L'histoire de Roubaix, une lumière : "À Roubaix, un soir de Noël, Daoud, le chef de la police locale, et Louis, fraîchement diplômé, font face au meurtre d'une vieille femme. Les voisines de la victime, deux jeunes femmes, Claude et Marie, sont arrêtées. Elles sont toxicomanes, alcooliques, amantes..."

Thomas Montet

L'interview de Léa Seydoux est à retrouver dans Vanity Fair, dans les kiosques le 19 août 2019.