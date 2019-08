Léa Seydoux attaquée après "La Vie d'Adèle" : "C'est rageant et douloureux"

Invitée d'Anna Sigalevitch dans son émission Le Mag de l'Eté , sur France Inter le 29 juillet 2019, Léa Seydoux est une nouvelle fois revenue sur la polémique autour du film La Vie d'Adèle d'Abdellatif Kechiche, après qu'elle a affirmé avoir été victime de harcèlement physique et sexuel durant le tournage. Une prise de parole qui, malgré le sacre du film au Festival de Cannes en 2013, n'a pas été sans conséquence pour l'actrice de 34 ans.

"Ça été très dur, et en même temps c'est vrai que c'était très intéressant, s'est souvenue la comédienne. De voir à quel point on peut endurer une forme de souffrance." En revanche, hors de question pour elle de recommencer l'expérience : "Non, parce que je n'ai pas le goût de la souffrance." La James Bond Girl revient ensuite sur les critiques subies après avoir raconté à quel point le tournage avait été éprouvant : "C'était étonnant parce qu'à l'époque quand je l'ai dit, c'est sorti comme ça, c'était dans le feu de la promotion du film, j'ai été un peu galvanisée par le succès, donc je me suis donné la permission en fait de m'exprimer là-dessus."

Ça n'a pas été sans peine

Elle poursuit alors : "C'est étonnant comment les gens ont réagi. Quand j'ai dit qu'il [Abdellatif Kechiche, NDLR] nous avait maltraitées [avec Adèle Exarchopoulos, NDLR] sur le film, il y a des gens qui m'ont défendue mais il y a aussi une grande partie des gens qui m'ont attaquée très violemment". Selon Léa Seydoux, le réalisateur aurait lui-même manipulé le débat en sa faveur : "C'est Abdellatif Kechiche qui a été malin (...). Et tout d'un coup, il a déplacé le problème en débat social, je n'avais pas le droit de m'exprimer parce que je venais d'une famille bourgeoise, je trouve ça complètement absurde. C'est rageant et douloureux en fait (...). C'est vrai que j'ai été attaquée et ça n'a pas été sans peine."

Six ans plus tard, le cinéaste se retrouve à nouveau au coeur d'une polémique avec son dernier film Mektoub My Love: Intermezzo, présenté au Festival de Cannes en mai dernier. Lors de la projection sur la Croisette, le malaise entre Abdellatif Kechiche et son actrice Ophélie Bau était palpable. En cause ? Le maintien au montage d'une scène de cunnilingus de 13 minutes. Finalement, le 3 juillet dernier, le réalisateur de 58 ans en a surpris plus d'un an affirmant être prêt à faire des concessions sur le montage. Aucune date de sortie n'a encore été annoncée.