Léa (Star Academy) "le coeur brisé" : crise de larmes au château, l'élève très affectée

Ce samedi 19 novembre avait lieu un grand événement sur TF1, à savoir la demi-finale de la Star Academy. Ils étaient encore six en lice et désireux de passer cette ultime étape de l'aventure. Seul Louis était toutefois serein toute la soirée après avoir décroché sa place en finale la semaine précédente. Enola, Léa, Tiana, Chris et Anisha étaient quant à eux sur le banc des nominés et soumis aux votes du public. Tous ont pu faire leurs preuves lors d'un nouveau show exceptionnel aux côtés d'artistes de renom. Anisha a notamment reçu une belle surprise de la part de Claudio Capéo avec qui elle a partagé la scène tandis que Léa s'est agacée juste avant de chanter avec Marc Lavoine.

Au terme de la soirée, Nikos Aliagas a rendu le verdict tant attendu : ce sont Enola, Anisha et Léa qui ont été sauvées par le public. Tiana et Chris sont quant à eux éliminés. Ce fut alors un véritable déchirement pour Léa qui perdait ainsi sa meilleure amie de l'aventure. Avec Tiana, la benjamine de la promotion 2022, elle avait noué de véritables liens et en était inséparable. C'est donc peu dire que le réveil ce dimanche a été difficile.

Ça me fait trop mal

Et cela s'est ressenti lorsque le directeur Michaël Goldman et la professeure d'expression scénique Laure Balon sont venus débriefer du prime au château comme d'habitude. Anéantie par l'absence de sa copine, Léa était à fleur de peau. "Je suis très sensible aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai", a-t-elle commencé par expliquer. "C'est Tiana ?", a alors deviné Michaël Goldman. Une déduction qui a suscité les larmes de l'élève. "Oui, ça me brise le coeur et je ne m'y attendais pas autant. Comme elle est plus jeune que moi (...) Au fond, je me dis que peut-être elle va douter d'elle (...) Ça me fait mal, c'est limite comme ma petite soeur et je lui dis : 'Tiens, prends ma place' (...) et je sais que je ne peux pas le faire, du coup ça me tue, ça me fait trop mal", a-t-elle confié avec émotion.

Face à sa détresse, Laure Balon a tenu à la rassurer : "Elle va bien, et elle est avec toi à 100 %". Des mots réconfortants pour la jeune Léa, âgée de 24 ans, qui n'a ensuite pas manqué d'éloges envers Tiana pour conclure sur le sujet. "Je suis très fière d'elle, pour moi elle a vraiment gagné. C'est mon plus beau cadeau à la Star Academy (...) C'est une personnalité (...) J'ai vraiment trouvé quelqu'un de sincère (...) Quand je suis avec elle, je suis 100 % en confiance".