Leighton Meester est enceinte ! Bébé surprise avec Adam Brody

La dernière apparition de Leighton Meester n'est pas passée inaperçue ! Le 31 mars 2020 à Los Angeles, l'actrice américaine s'est accordée une balade à trois avec son mari Adam Brody et leur fille Arlo Day (4 ans). L'occasion pour la star de 33 ans de révéler un joli ventre rond qui ne laisse que peu de place au doute. Les photos publiées par le Daily Mail révèlent en effet qu'elle est enceinte. Un deuxième enfant devrait donc bientôt agrandir la petite famille.

La comédienne révélée dans la série Gossip Girl n'avait plus été aperçue publiquement depuis le mois de janvier dernier. En tenue de sport, difficile alors de distinguer un début de baby bump... Cela fait maintenant six ans que Leighton Meester et Adam Brody se sont mariés lors d'une cérémonie intime. Le couple d'acteurs s'est formé sur le tournage de la comédie Love Next Door en 2013.

Particulièrement discrète sur sa vie de famille, Leighton Meester avait malgré tout confié lors d'une interview pour Refinery 29 en octobre dernier : "Je pense qu'en devenant parent, d'une certaine façon, vous devenez l'ombre de qui vous étiez. Je pense à qui j'étais avant d'avoir ma fille et je ne connais plus cette personne, mais je ne sais pas si j'aimerais être elle non plus. Donc je ne vois pas ça de façon totalement négative, avait-elle affirmé. Je suis très mauvaise pour organiser des sorties. Généralement, je suis couchée à 20 heures. Et même sans sortir, vous devez être debout le matin. Ma fille n'est pas du genre à faire la grasse matinée."

Après avoir connu un succès mondial dans la peau de l'incontournable Blair Waldorf, la jolie brune s'illustre désormais dans une tout autre série sur la chaîne américaine ABC : Singles Parents, dans laquelle elle interprète Angie, une mère célibataire débordée.