Leighton Meester et Adam Brody : Virée en eaux froides pour leur anniversaire

Six ans déjà. Leighton Meester et Adam Brody ont fêté leur 6e anniversaire de mariage sous le soleil de Malibu. Les amoureux ont passé cette journée spéciale en surfant sur l'océan. L'actrice de 34 ans, vêtue d'une combinaison et d'un chapeau spécial, semblait particulièrement ravie de faire cette activité avec son bien-aimé pour célébrer leurs noces de Chypre.

Malgré le climat doux de la Californie, l'eau était à 10°C. Des températures glaciales auxquelles ils semblent être habitués. Ils ne sont restés qu'une heure et demi dans ces eaux froides, suivant un cours de surf avec des amis, avant de rentrer chez eux. Vêtus de serviettes, ils ont souri aux photographes. On pouvait distinguer un joli siège bébé.

Adam Brody, 41 ans, et Leighton Meester ont accueilli deux enfants ensemble : une fille Arlo (5 ans) et un fils de trois mois. Pour évacuer les tensions liées au confinement et à l'arrivée de bébé, les deux acteurs se sont récemment mis au surf, comme Adam le détaillait auprès du Wall Street Journal. "Idéalement, je préfère attaquer le problème, après ça dépend quel problème c'est. Pour une bonne partie du confinement, mon épouse et moi avons beaucoup surfé pour s'aérer l'esprit. Mon épouse vient avec notre fils pour une petite demi-heure, puis 45 minutes après je les rejoint. J'ai longtemps pratiqué le surf, mais c'est assez nouveau pour ma femme. Elle surfe tout le temps maintenant", avait-il expliqué.

Adam Brody et Leighton Meester se sont mariés en février 2014, trois ans après leur rencontre sur le tournage du film The Oranges. Quelques semaines avant sa virée surf, l'interprète de Blair Waldorf avait été photographiée dans un parc de Los Angeles, apprenant à sa fille Arlo à faire du vélo.

Pour les jeunes mariés, accueillir leur deuxième enfant pendant le confinement a été une chance. "C'est un moment surréaliste pour tout le monde et nous avons tellement de chance d'être en sécurité et d'avoir des métiers aussi flexibles. Avoir été confinés pour le dernier trimestre de la grossesse avait ses bénéfices. On était vraiment dans un cocon", avait reconnu Adam Brody dans les colonnes de People.