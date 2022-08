Leïla Bekhti : Epaules dénudées et longue queue de cheval, elle brille pour "son homme"

Week-end cinéphile et euphorique avec la clôture de la 15e édition du Festival du film d'Angoulême ce dimanche 28 août. Mais avant de baisser le rideau, plusieurs événements ont marqué les dernières heures de la manifestation, comme la présentation de C'est mon homme de Guillaume Bureau, en présence notamment de Leïla Bekhti. L'actrice française a irradié devant les objectifs des photographes, habillée d'un top blanc laissant ses épaules dénudées, et un jean taille haute seyant. Ses cheveux noués en longue queue de cheval ont complété son look à la fois décontracté et solaire en cette fin d'été.

Leïla Bekhti s'est dit avec humour "très concentrée" durant le festival d'Angoulême sur Instagram. Si elle est très à l'aise dans l'exercice du photocall depuis qu'elle a décroché le César du meilleur espoir pour Tout ce qui brille en 2011, l'artiste prend toujours son rôle très au sérieux. Elle a partagé sur son compte des clichés de l'événement dans lesquels transparaît sans mal son bonheur d'avoir participé à ce premier long métrage de Guillaume Bureau. Dans cette oeuvre, elle donne la réplique à Karim Leklou et Jean-Charles Clichet, présents à ses côtés à Angoulême, mais également à Louise Bourgoin qui n'a pas pu se joindre à l'équipe.