Sophie Marceau séduit dans une combinaison estivale au décolleté plongeant : amoureuse, elle rayonne !

À chacune de ses apparitions, Sophie Marceau a le don d'enchanter le public. À 55 ans, l'actrice rendue culte depuis La Boum est tout simplement ravissante et radieuse, comme si le temps n'avait pas la moindre emprise sur elle. Et depuis qu'elle partage sa vie avec un homme discret, producteur de théâtre, Richard Caillat, Sophie Marceau semble n'avoir jamais autant rayonné. C'est seule – tenant à préserver son idylle au maximum – que la star française est apparue le samedi 27 août au Festival du film francophone d'Angoulême (FFA), dans une combinaison scintillante au décolleté plongeant. Colorée et estivale, Sophie Marceau a de nouveau mis le monde à ses pieds.

Invitée pour son prochain long-métrage, Une femme de notre temps, elle a tout juste eu le temps de descendre de son train et de passer par son hôtel, attendue par une "horde de fans", comme le rapporte Sud-Ouest. Maman de deux enfants, Vincent et Juliette – dont on vient de finalement de découvrir le visage après 20 ans –, Sophie Marceau a fait sensation à la 15e édition de ce Festival si scruté. Quelques semaines plus tôt c'est au Festival du film de Locarno, en Suisse, le 9 août, que la comédienne prenait la pose toujours naturelle, simple et élégante. Cette romance sans complication avec Richard Caillat lui va si bien.

Qui est son discret amoureux ?

Alors qu'elle envisagerait même de s'installer à Marseille chez son amoureux, dans sa "magnifique maison qui surplombe la mer, perchée sur les hauteurs de la cité phocéenne, et fraîchement rénovée" par ce dernier, elle est rarement apparue si resplendissante. Cet homme discret qui la rend si heureuse est décrit comme "un homme délicieux, délicat, au contact facile", comme on l'apprenait de nos confrères de Gala.

Pour ce Festival du film francophone d'Angoulême, celle qui a été immortalisée souriante auprès de Dominique Besnehard n'était pas la seule à capter l'attention des photographes. En robe estivale, Julie Gayet a fait forte impression au bras de son époux François Hollande. Il y avait aussi Sara Giraudeau, proche de Judith Chemla – qui faisait sa première apparition depuis le drame –, Yvan Attal très en forme près de Pierre Arditi.