Sophie Marceau en couple : son compagnon n'est pas inconnu !

Aperçus pour la première fois main dans la main à Paris en juillet 2020, Sophie Marceau et son nouveau compagnon Richard Caillat filent le parfait amour. Beau blond charismatique, l'homme qui a fait chavirer le coeur de l'actrice est un producteur de théâtre très connu à Paris. D'origine marseillaise, il dirige pas moins de trois théâtres : le Théâtre de Paris, le Théâtre de la Michodière et le Théâtre des Bouffes Parisiens.

Concernant sa rencontre avec Sophie Marceau, Richard Caillat serait rentré en contact avec elle afin de la faire jouer dans une pièce de théâtre selon Paris Match. Si l'on ne sait pas encore si la jolie brune a accepté le défi de Richard, elle a en revanche été séduite par le producteur avec lequel elle est partie en vacances en amoureux à Calvi à l'été 2020.

Côté professionnel, Richard Caillat est également à la tête de sa propre société Arts Live Entertainment qui a été lancée en 2010 qui a pour ambition de mettre internet au coeur des productions de spectacles vivants. De nombreuses personnalités françaises jouent sur les planches de ses théâtres comme Richard Anconina, François Berléand, Stéphane Plaza,Bruno Solo ou encore Michel Sardou. Très attaché à ses racines marseillaises, Richard Caillat préside également l'association des diplômés de l'école Euromed Management. "Fan de foot et de l'OM en particulier, il a créé en 2006 avec l'OM le club OM Events" peut-on également lire sur le site de sa société.

Avide de liberté et contre le pass sanitaire, la mère de Vincent Zulawski et Juliette Lemley ((26 et 13 ans) semble également partager les mêmes idées que son nouveau compagnon à propos de la crise sanitaire. Si elle a fait la promotion du film Hold Up sur son compte Instagram en novembre 2020, son amoureux a également poussé un violent coup de gueule contre Jean Castex en octobre 2020 dans l'émission On est en direct.