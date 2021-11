Sophie Marceau a 55 ans : exil californien et nouveau projet très attendu

Les fans de Sophie Marceau peuvent se réjouir. L'actrice revient très prochainement dans une nouvelle fiction ! Celle qui a soufflé ses 55 bougies le 17 novembre et qui fait chavirer le coeur des Français depuis ses 14 ans, prépare un film avec Amazon Prime Vidéo et la réalisatrice Lisa Azuelos.

Les deux femmes avaient déjà fait des étincelles avec LOL, sorti en 2008. Dans la comédie I Love America, Sophie Maupu de son vrai nom, campe une femme en quête d'amour qui plaque sa vie parisienne pour vivre à Los Angeles après le décès de sa mère. Sous le soleil de Californie, elle retrouve son vieil ami Luka (Djanis Bouzyani), également à la recherche du prince charmant, qui va lui créer un profil sur une application de rencontres...

Après une très longue pose, la maman de Vincent Zulawski et Juliette Lemley (26 et 13 ans) a fait son grand retour cette année au Festival de Cannes. Accompagnée d'André Dussollier, Charlotte Rampling et Géraldine Pailhas, elle a monté les fameuses marches. Sa venue sur la Croisette a, comme toujours, attiré l'attention de tous. La comédienne et réalisatrice y a présenté le nouveau film de Fraçois Ozon, Tout s'est bien passé, qui traite de la fin de vie et qui était en compétition.

Avec 41 années de carrière au compteur, Sophie Marceau est toujours pleine de surprises et choisit ses rôles avec soin. Malgré sa grande discrétion, l'ex-compagne de Cyril Lignac, est toujours la petite préférée du public, qui l'a vue grandir à l'écran et se ne lasse pas d'elle.

Philosophe dans l'âme et sereine, celle qui a été James Bond Girl dans Le monde ne suffit pas en 1999 ne s'inquiète pas du temps qui file à toute allure. "A 50 ans passés, on regarde où on est. Le temps se rétrécit et on s'autorise à penser qu'on n'a pas une seule vie, mais plusieurs", a-t-elle confié au magazine Gala du 18 novembre, dont elle fait la Une.