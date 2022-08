Sophie Marceau : Beauté naturelle dans une robe estivale... l'amour lui va si bien !

C'est en célibataire que Sophie Marceau est arrivée au Festival du film de Locarno, en Suisse, ce mardi 9 août 2022. L'actrice y a pris la pose comme toujours naturelle, simple et élégante. Dans une robe longue à motifs, légèrement maquillée, la star de La Boum était tout sourire au photocall de l'évènement. Dans une tenue signée Vanessa Seward, elle a brillé à l'occasion de la projection d'Une femme de notre temps. Un film dans lequel Sophie Marceau interprète Juliane Verbeke, commissaire de police à Paris, et donne la réplique à Johan Heldenbergh.

Il faut dire que tout sourit à Sophie Marceau depuis un moment. Depuis son retour sous le feu des projecteurs, elle enchaîne des projets qui la séduisent. Et si tout roule sur le plan professionnel, sa vie sentimentale est elle aussi au beau fixe. En effet cela fait depuis quelques années que l'actrice de 55 ans partage sa vie avec un homme discret, producteur de théâtre, Richard Caillat. Une romance sans complication mais tout de même passionnée, qui la fait rayonner. Alors qu'elle envisagerait même de s'installer à Marseille chez Richard Caillat, dans sa "magnifique maison qui surplombe la mer, perchée sur les hauteurs de la cité phocéenne, et fraîchement rénovée" par ce dernier, elle tient néanmoins à garder cette idylle la plus privée possible.

Un compagnon "délicieux, délicat, au contact facile"

Pas question donc pour le moment pour Sophie Marceau de s'exposer sur tapis rouge avec son compagnon. Ce dernier est d'ailleurs décrit comme "un homme délicieux, délicat, au contact facile", comme on l'apprenait de nos confrères de Gala. Heureuse à ses côtés, la mère de famille de deux enfants – son fils Vincent, fruit de ses amours avec Andrzej Żuławski, et Juliette, la fille qu'elle a eue avec Jim Lemle –, Sophie Marceau a du mal à cacher son bonheur. Et c'est donc pétillante et toujours superbe qu'elle a mis le Festival de Locarno à ses pieds.