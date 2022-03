Sophie Marceau vit une "romance sans complication" : en couple, elle reste discrète sur son compagnon

Depuis ses premiers pas dans La Boum, film culte qui a fait d'elle une star en France, l'actrice Sophie Marceau passionne le grand public qui décortique sa carrière et sa vie privée depuis des décennies. Ses fans seront sans doute ravis pour elle de savoir que, côté coeur, elle est aujourd'hui une femme amoureuse.

C'est en effet dans les pages de Paris Match que l'on a la confirmation qu'elle est bien en couple alors qu'elle évite de s'afficher au bras d'un homme, préférant vivre sa romance loin des projecteurs. Dans son nouveau film intitulé I Love America, son personnage part à Los Angeles prendre du recul après un drame et en profite pour se lancer sur les applications de rencontres. Dans la vraie vie, pas besoin pour elle d'en passer par là et pour cause : son coeur n'est pas à prendre à date. "Dans la véritable existence, celle qui n'a, selon ses dires, pratiquement jamais vécu seule, ne cherche pas l'amour : elle l'a trouvé. Sa relation avec un chef d'entreprise et directeur de théâtres parisiens, paraît l'équilibrer comme un bonheur simple. Une romance sans complication, enfin", écrivent nos confrères qui ont rencontré la star de 55 ans en pleine promotion.

En janvier dernier, Paris Match levait déjà le voile sur l'identité du nouveau compagnon de Sophie Marceau. Il s'agit de Richard Caillat, un producteur de théâtre très connu à Paris, qui dirige pas moins de trois théâtres : le Théâtre de Paris, le Théâtre de la Michodière et le Théâtre des Bouffes Parisiens. Une rencontre entre les deux qui remonterait à 2020. Richard Caillat est également à la tête de sa propre société Arts Live Entertainment qui a été lancée en 2010 et il préside également l'association des diplômés de l'école Euromed Management.

Au cours de sa vie amoureuse, Sophie Marceau a vécu de grandes histoires notamment avec le défunt réalisateur Andrzej Żuławski, père de son fils Vincent. Elle a aussi été en couple avec Jim Lemley ou plus récemment Cyril Lignac.

Retrouvez le portrait et les confessions de Sophie Marceau dans Paris Match, dans les kiosques le jeudi 17 mars 2022.