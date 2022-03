Sophie Marceau célibataire et sur des sites de rencontres ? "Tout peut arriver à 50 ans..."

Véritable muse de Lisa Azuelos, Sophie Marceau est l'héroïne du nouveau film de la réalisatrice, I Love America, qui sera diffusé sur Amazon Prime dès le 11 mars 2022. C'est un projet ambitieux, et à la fois très personnel, que les deux cinéphiles ont bouclé ensemble. Le long-métrage, inspiré de faits réels, raconte l'histoire de Lisa, fille d'une célébrité et mère célibataire de grands enfants qui quitte Paris pour se rendre à Los Angeles, en quête d'amour... mais aussi en quête de pardon, elle qui entretenait une relation si tendue avec sa maman décédée.

Ce synopsis n'est pas sans rappeler la vie de Lisa Azuelos , fille de Marie Laforêt - décédée le 2 novembre 2019 à 80 ans - et celle de Sophie Marceau, mère célibataire de Vincent Zulawski, né en 1995 et Juliette Lemley, née en 2002... qui ont tous deux quitté le nid. "C'est dans l'ordre des choses, explique la comédienne de 55 ans à Télé Star. Les enfants grandissent et ils partent. Pendant vingt ans, trente ans, on fonde une famille, puis on se retrouve avec la dernière partie de sa vie à remplir. Comment l'aborder ? Comme tout le monde, je me pose la question. Il faut que je me déshabitue de mes habitudes, que je travaille sur moi. La vie est faite d'évolutions et de changements."

Vous me voyez sur un site de rencontres, franchement ?

Peu de chance de la croiser sur des applications de rencontres, contrairement à son personnage dans I Love America. Sophie Marceau ne dévoile jamais grand chose de sa vie privée et ne compte pas le faire sur Tinder, Bumble et autres OKCupid. "Tout peut arriver à 50 ans, à condition de ne pas avoir trop de charges sur les épaules, d'avoir compris les erreurs du passé et de savoir où on en est, poursuit l'actrice. Mais vous me voyez sur un site de rencontres, franchement ? Si je n'avais pas été Sophie Marceau, est-ce que je serais allée sur un site de rencontres ? A priori, ce n'est pas le truc qui m'emballe ! Après, il est possible de trouver l'amour sur les réseaux ! Cela dépend de ce qu'on y cherche. Ce qui compte, c'est de ne pas se replier sur soi. Il y a vraiment des gens, même très convoités, qui souffrent de solitude..."

Retrouvez l'interview intégrale de Sophie Marceau dans le magazine Télé Star du 5 mars 2022.