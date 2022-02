Sophie Marceau de retour... à Hollywood ! Costume de playmate, scène dénudée et applis de rencontre

Sophie Marceau retrouve donc la réalisatrice Lisa Azuelos pour la troisième fois. Les deux femmes ont collaboré pour la première fois en 2008 sur le film LOL, avant de tourner Une rencontre en 2014, avec François Cluzet. Après trois ans passés loin des plateaux de tournage, Sophie Marceau a fait un retour très attendu en 2021 dans Tout s'est bien passé. En plus de la comédie I Love America, la mère de Vincent Zulawski et Juliette Lemley (26 et 13 ans) sera prochainement à l'affiche du drame Une femme de notre temps, réalisé par Jean-Paul Civeyrac.