Sophie Marceau a signé un chèque d'un million à 16 ans pour...

Sophie Marceau a connu, très tôt, des problèmes d'adultes. Découverte par le public français en 1980 dans le film La Boum, de Claude Pinoteau, la comédienne a dû faire un choix de carrière radical alors qu'elle n'avait que 16 ans. Liée à Gaumont par un contrat d'exclusivité, elle a effectivement décidé de retrouver sa liberté... en signant un bon gros chèque d'un million de francs.

"J'avais juste signé un autre film avec eux, pour trois jours de tournage, et ils n'ont pas voulu me libérer pour faire le film d'Andrzej Zulawski [L'amour braque, NDLR.]. On aurait tout à fait pu arranger trois jours de tournage mais eux avaient décidé que ça serait autrement, raconte-t-elle dans une interview accordée à Konbini. Comme j'avais signé mon contrat, ils me tenaient. Je leur ai demandé si c'était possible d'arranger quelque chose, mais ils n'ont pas voulu. Donc j'ai fait ce qu'il me semblait important pour moi."

Mais comment les gens peuvent-ils décider de ma vie ?

Elle a tourné à quatre reprises pour Andrzej Zulawski, qu'elle avait rencontré lors du Festival de Cannes en 1981. Il faut croire que cette rupture de contrat était la bonne décision à prendre puisqu'elle a complètement bouleversé la vie de Sophie Marceau. La comédienne a été en couple pendant dix-sept ans avec le réalisateur, et père de son fils Vincent, 26 ans. Hélas, la vie les a séparés en 2001 et le cinéaste est mort le 17 février 2016. "J'y suis allé avec mon coeur, poursuit-elle. Je me suis dit : 'Mais comment les gens peuvent-ils décider de ma vie, de ce que je dois faire ou ne pas faire ?' Au moins, c'est des bonnes leçons. Ça m'a appris à me défendre avec mes petits poings et dire ce que je veux et ce que je ne veux pas."