Sophie Marceau : Qui est Colin Woodell, le beau gosse qui la fait craquer dans "I love America" ?

Les ressemblances sont troublantes entre la fiction et la réalité. Dans le film I Love America, disponible sur Amazon Prime le 11 mars 2022, Sophie Marceau incarne Lisa, une mère de famille célibataire qui part chercher l'amour en Amérique. Elle a également besoin de se poser pour apprendre à pardonner à sa mère, une célébrité avec qui elle partageait une relation compliquée. Tous ces éléments, à bien y réfléchir, semblent très similaires à la vie de la réalisatrice du projet, Lisa Azuelos, qui porte toujours le deuil de sa maman Marie Laforêt. Mais la cinéaste aurait-elle craqué, elle aussi, pour un bel homme made in USA ?

Dans I Love America, le personnage de Sophie Marceau craque pour les beaux yeux de John, sublime compagnon de route joué par l'acteur Colin Woodell. Et ce partenaire particulier n'en est pas à son coup d'essai. On l'a aperçu, au cinéma, dans XOXO, Unsane, dans les films d'horreur Unfriended: Dark Web et Paranoïa ou encore dans le plus récent L'appel de la forêt, de Chris Sanders. Il a également participé aux tournages de plusieurs épisodes de la série Masters of Sex, dans laquelle il tenait un rôle récurrent, de Devious Maids, Les Experts et The Purge.