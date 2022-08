Sophie Marceau en couple : nouvelles révélations sur son homme "délicieux" et aux "nombreux succès féminins"

Sophie Marceau vit une jolie histoire avec un homme discret, producteur de théâtre, une romance sans complication mais tout de même passionnée. L'actrice de 55 ans envisagerait même de s'installer à Marseille chez Richard Caillat, dans sa "magnifique maison qui surplombe la mer, perchée sur les hauteurs de la cité phocéenne, et fraîchement rénovée" par ce dernier, précisent nos confrères de Gala, ce jeudi 4 août 2022. Un article fleuve qui permet d'en savoir plus sur le compagnon de la star de La Boum.

Il est souvent décrit comme "un homme délicieux, délicat, au contact facile", apprend-on. Une attachée de presse en dit plus sur Richard Caillat, qui fait vibrer le coeur de Sophie Marceau depuis leur rencontre lors du premier confinement. "Il ponctue ses SMS de 'bisous', tout le monde l'apprécie et le respecte. C'est rare...", a-t-elle fait savoir à son sujet. On lui prête de "nombreux succès féminins", mais il n'est pas du genre à exposer ses conquêtes. Et c'est à ses côtés qu'elle pourrait bien emménager dans le Sud, quittant Paris tout en gardant son appartement.

Ils ont trouvé "un juste équilibre"

Une nouvelle idylle de Sophie Marceau, que l'on découvrait officiellement l'an passé. Les premières fois où elle a rencontré Richard, fan de l'OM de 57 ans et homme d'affaires passionné, elle ne l'a salué que poliment, écrit Gala. Mais après trois rendez-vous professionnels avec cet homme qui a fait fortune avec un groupe coté en Bourse, HighCo, avant d'étendre ses activités avec la direction de salles de spectacle, l'attirance se fait sentir. L'histoire alors prend des allures romantiques.

Avec son compagnon, ils se ressemblent. Sophie Marceau et lui préfèrent rester loin des soirées branchées, selon un proche. Un autre ajoute au sujet de la mère de deux enfants – son fils Vincent, fruit de ses amours avec Andrzej Żuławski –, et Juliette, la fille qu'elle a eue avec Jim Lemley, et de Richard Caillat : "Entre eux, il n'y a pas de compétition. Richard n'est pas un homme à vouloir se montrer. Ils ont trouvé un juste équilibre." Si leur vie amoureuse semble suivre son cours, Richard Caillat pourrait avoir aussi des projets professionnels pour sa moitié puisqu'il lui a proposé de remonter sur les planches.