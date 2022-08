Sara Giraudeau très complice avec Judith Chemla, entourée pour sa réapparition après le drame

Son passé compliqué par une phobie scolaire, mal-estimée par ses célèbres parents, Anny Duperey et Bernard Giraudeau, est bien loin derrière elle. Actrice reconnue, et déjà césarisée pour son second rôle dans Petit paysan, en 2018, Sara Giraudeau était au 15e Festival d'Angoulême, ce samedi 27 août, venue représenter le film Le sixième enfant de Léopold Legrand. La comédienne de 37 ans y est apparue complice avec une de ses partenaires, Judith Chemla, qui a fait une apparition, sourire retrouvé, après la sombre histoire de violences conjugales au coeur de laquelle elle s'est retrouvée des semaines plus tôt.

C'est le témoignage qui a fait le plus réagir sur les réseaux sociaux au mois de juillet dernier. La comédienne Judith Chemla a posté plusieurs photos de son visage tuméfié, expliquant que ces bleus étaient arrivés à la suite d'une dispute avec son ex-compagnon, Yohan Manca, père de sa deuxième fille, dont elle s'était définitivement séparée après cet épisode en plein Festival de Cannes. C'est aux côtés de Sara Giraudeau qu'elle est donc réapparue, visiblement soutenue par toute l'équipe de ce film qui promet de faire du bruit.

Le Sixième enfant est une comédie et un drame sociétal qui narre la rencontre de deux couples. Le premier est formé de deux avocats, qu'incarnent Benjamin Lavernhe et Sara Giraudeau, financièrement à l'aise mais miné par l'impossibilité d'avoir un enfant. Enfin le deuxième formé par Damien Bonnard et Judith Chemla, est issu de la communauté des gens du voyage, et a déjà cinq enfants. Leur sixième qui s'annonce leur semble complètement insurmontable tant ils ont de soucis financiers, et ils vont avoir l'idée de le confier à ce couple d'avocats, contre de l'argent. La sortie du film de Leopold Legrand est prévue pour le 28 septembre prochain.

Un fille de au talent remarqué

Un nouveau rôle très prometteur pour Sara Giraudeau, qui a crevé l'écran dans la série Le Bureau des légendes, mais aussi au cinéma dans Petit paysan, notamment. Fille d' Anny Duperey et du regretté Bernard Giraudeau, elle sait de qui tenir. Maman de trois filles, Mona née le 22 mai 2011 – parfait sosie de son célèbre grand-père – et de Bonnie née le 28 juin 2016, jour de l'anniversaire de sa mère Anny Duperey, et sa troisième fille est née début mars 2022, elle partage sa vie avec l'acteur Simon Hubert.