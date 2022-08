Bernard Giraudeau et Anny Duperey : Leur célèbre fille atteinte de "phobie scolaire", un traumatisme qu'ils ont "mal observé"

Sara Giraudeau a crevé l'écran dans la série Le Bureau des légendes, mais aussi au cinéma notamment dans Petit paysan, en 2018, qui lui a valu d'être récompensée du César de la meilleure actrice dans un second rôle. Il faut dire qu'elle sait de qui tenir. Fille d'Anny Duperey et Bernard Giraudeau, elle a réussi à se faire un prénom, elle qui avait déjà un nom. Maman de trois filles, Mona née le 22 mai 2011 – parfait sosie de son célèbre grand-père – et de Bonnie née le 28 juin 2016, jour de l'anniversaire de sa mère Anny Duperey, et sa troisième fille est née début mars 2022, elle profite d'une vie épanouie auprès du papa l'acteur Simon Hubert. Mais tout n'a pas toujours été rose pour la fille d'Anny Duperey.

Dans les colonnes de Madame Figaro, ce vendredi 26 août, elle revient notamment sur sa "phobie scolaire", un grand traumatisme qu'ils ont "mal observé". "Enfant, je savais qui j'étais, et j'avais conscience d'être inadaptée à l'école, fait-elle savoir. J'ai dû attendre la fin de ma scolarité pour me retrouver." Elle évoque l'établissement privé dans lequel ses parents l'avaient alors mise, et qui "ne (lui) correspondait pas du tout". "Mes parents n'avaient pas bien observé mon mal-être, affirme Sara Giraudeau dans cet entretien. À 16 ans, un psychologue a diagnostiqué une phobie scolaire chez moi (il en existe différentes formes), et changer d'école m'a fait aller mieux." La fille d'Anny Duperey et Bernard Giraudeau parle d'un "traumatisme". "Ça a été un tel traumatisme pour moi que je suis aujourd'hui très attentive au bien-être de mes enfants à l'école", a-t-elle confié au sujet de ses trois filles.

Anny Duperey se livre sur le "malheur scolaire" de sa fille

Si elle se livre sur ce sujet, sa mère la grande comédienne Anny Duperey l'avait également abordé lors d'une interview sur Europe 1. En octobre 2021, l'actrice du Grand Pardon et d'Une famille formidable, avait ainsi déclaré : "Elle s'est mise à vomir devant la grille du collège et à s'évanouir en classe." Une phobie scolaire qui a bien sûr également fait souffert l'actrice de 75 ans. "Il fallait la sortir de là", a-t-elle ainsi confié.