Anny Duperey trompée par son célèbre ex : elle ne l'épargne pas !

Lorsqu'au milieu des années 70, le regard d'Anny Duperey croise celui, bleu turquoise, de Bernard Giraudeau à New York, où ils sont tous les deux pour partager la scène d'une pièce de théâtre, c'est un coup de foudre : les comédiens ne se quitteront plus, mêlant cinéma et vie privée, jonglant avec leurs tournages, leurs deux enfants Gaël et Sara, nés en 1982 et 1985... et même leur ferme, dans la Creuse, qu'ils ont rénovés eux-mêmes pendant dix-huit ans. Jusqu'à leur séparation malheureuse, en 1991.

Une séparation qui a eu l'effet d'une bombe pour leur public : en effet, alors que de nombreuses rumeurs d'infidélité couraient sur Bernard Giraudeau, sa femme semblait ne rien vouloir voir, et tout accepter. Un sentiment qu'elle a confirmé bien plus tard, dans Paris Match. "Je ne voulais pas voir, et si je savais, je m'en détournais, me disant que ce qu'il faisait avec une autre ne me regardait pas", avait-elle expliqué, préférant fermer les yeux sur les infidélités de son époux.

Mais si Anny Duperey était prête à accepter toutes les incartades de celui qui partageait sa vie, elle refusait en revanche de se soumettre à des sautes d'humeurs particulièrement impétueuses. "Nous avions tout pour être heureux : de beaux enfants, du travail, de l'argent, et il trouvait que le bonheur était chiant, avait-elle raconté à Paris Match au sujet du père de ses enfants. Il enrageait de tout. Il était très négatif tout le temps (...) Un jour, je me suis dit : 'je n'y arriverai pas', et je l'ai quitté. J'ai même peut-être rompu trop tard."

Un aveu difficile pour la comédienne des Compères ou d'Une Famille formidable, qui a ensuite tenu à racheter leur maison de la Creuse après leur séparation, et qui a réussi à rester en bons termes pour leurs enfants. Sara, suivant l'exemple de ses parents, est d'ailleurs une comédienne très appréciée aujourd'hui, premier rôle de la série multi-récompensée Le Bureau des légendes.

Après son divorce, Anny Duperey a refait sa vie mais cela ne l'a pas empêchée d'être très présente pour son ex-compagnon, qu'elle décrit comme "l'homme de sa vie", notamment lorsqu'un cancer du rein lui a été détecté à la fin des années 2000.

"Nous avons tout clarifié et nous nous sommes retrouvés absolument en paix l'un envers l'autre. La maladie lui avait fait faire un parcours admirable. De cet être si sombre avaient émergé une clarté et une paix incroyables", avait-elle raconté, touchante. Malgré tous ces soins, Bernard Giraudeau a succombé à cette maladie en 2010.