Leïla Kaddour maman : comment son bébé embellit cette période bien compliquée

Leïla Kaddour est une femme comblée. En juillet 2020, la journaliste et présentatrice du JT de 13h les week-ends sur France 2, a annoncé au détour d'une story Instagram qu'elle était devenue maman pour la première fois. Une petite fille selon nos informations, fruit de ses amours avec Pierre Guénard, le chanteur du groupe de rock Radio Elvis, avec lequel elle est en couple depuis 2018. Bien que discrète, la brune de 40 ans accepte d'aborder le sujet lors de ses interviews.

Dans son édition du 23 novembre, Télé 7 Jours lui consacrait une interview dans le cadre de la promotion de son nouveau programme pédagogique Les Soirées Lumni (France 4). Et l'ancienne professeure n'a pas échappé à une question sur sa grossesse en plein confinement. "C'est très curieux. L'année 2020 restera dans l'Histoire. Certains ont perdu des proches ou leurs jobs... Pour moi, c'est l'année merveilleuse où je suis devenue maman pour la première fois", a tout d'abord confié Leïla Kaddour.

Il arrive parfois à la coanimatrice de La Bande originale (France Inter) de se demander s'il est "responsable d'avoir un enfant aujourd'hui". Des pensées qui sont bien vite chassées de son esprit. "Puis je regarde mon bébé et je me dis que je suis une fille vernie : au milieu de toutes ces difficultés, il y a la vie ! Et la vie continue", a-t-elle conclu.

Leila Kaddour n'en est pas moins inquiète pour autant. Auprès de Télé Star, la maman poule a indiqué qu'elle avait quelques appréhensions, notamment à cause du climat actuel lié à la crise sanitaire. "On s'inquiète mais très vite, c'est la magie des enfants, on donne plus de sens à tout ce que l'on fait. Maman ou pas quand on vit un amour ou, les choses changent", expliquait-elle dans l'édition du 9 novembre.

L'intégralité de l'interview de Leïla Kaddour est à retrouver dans le magazine Télé 7 Jours du 23 novembre.