Lena Situations fan du combo talons/chaussettes face à Ashley Graham, sexy en body velours

Le 30 septembre 2022, Lena Mahfouf s'est rendue au Loubi Show II de Christian Louboutin qui présentait sa collection femme Prêt-à-porter Printemps/Eté 2023 à la Tour Eiffel. En frontrow, la jeune femme est apparue très sexy avec une robe ultra-courte laissant se dévoiler ses jambes interminables, sublimées dans une paire de collants noirs.

Ayant opté pour un décolleté XXL à ficelles, l'influenceuse comptant plus de 3 millions d'abonnés sur Instagram a choisi de porter un maquillage nude, rehaussant simplement ses yeux d'un fin trait poudré noir. Sur Instagram, la jolie brune a également dévoilé les coulisses de la croisière Louboutin et a partagé le nouveau détail mode qui semble être devenu incontournable dans la capitale : le combo talons Christian Louboutin chaussettes. "On connaît le combo claquettes/chaussettes. En fashion week c'est talons Christian Louboutin chaussettes." s'est-elle amusée, visiblement fan de cette tendance.

Egalement présente lors du show signé Christian Louboutin,Ashley Graham , sulfureuse habillée d'un justaucorps en velours et de collants noirs. Pulpeuse, la modèle grande taille a sublimé ses formes avec cet ensemble sensuel accompagné de bottines Louboutin . D'autres personnalités ont été aperçues lors de cet événement comme Rossy de Palma, Cindy Bruna et Ashley Park, star de la série Emily in Paris.