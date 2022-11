Léna Situations : Robe très spéciale et gâteau XXL... Fête d'anniversaire démesurée pour ses 25 ans

Le 2 août dernier à Paris, la star des réseaux sociaux Léna Situations faisait plaisir à ses fans en ouvrant les portes de son tout nouveau concept store : l'hôtel "Mahfouf", qui est une référence à son nom de famille. À l'intérieur, on y trouve un restaurant, un café ainsi qu'une boutique, où sont vendus les produits de sa marque de vêtements. " L'idée c'est qu'on vienne t'habiller toi, qu'on vienne remplir ton dressing ainsi que toutes les pièces de ta maison", expliquait-elle sur Instagram au moment de présenter son nouveau projet.

Pour rappel, Léna Situations est passionnée par l'univers de la mode. Elle en a toujours fait l'une des priorités, que ce soit à travers ses nombreuses vidéos YouTube ou ses récentes collaborations avec les marques Don't call me Jennyfer et Adidas mais aussi le célèbre magazine Vogue France. Sans oublier qu'elle a été invitée au Met Gala en 2022, où elle a notamment pu rencontrer ses idoles, à savoir la famille Kardashian.

C'est donc tout naturellement que la compagne du Youtubeur Seb la frite a lancé sa propre marque et que depuis, elle ne cesse d'impressionner dans des looks plus inattendus les uns que les autres. Ce fut notamment le cas le 27 septembre dernier lors du défilé Etam organisé dans le cadre de la Fashion Week Parisienne.

Une robe aux "70 000 cristaux"

Et ce week-end, la mode était une fois de plus au programme dans son magasin puisqu'à l'occasion de ses 25 ans, elle annonçait une collaboration inédite à sa communauté Instagram.

"Pour la toute première fois, l'hotelmahfouf collabore avec @swarovski (célèbre marque de mode, ndlr) pour confectionner une version unique de notre nouvelle robe " The Birthday Dress " entièrement ornée de cristaux. Un grand merci aux ateliers @swaroskipour votre confiance ainsi que votre patience car cette brillance magique c'est le résultat de 5 jours de travail pour installer plus de 70 000 cristaux", a-t-elle écrit sur son compte en partageant une vidéo d'elle en train de porter cette sublime pièce.