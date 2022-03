Leona Lewis "aux anges" : la chanteuse est enceinte de son premier enfant !

La chanteuse britannique Leona Lewis va devenir maman pour la première fois ! Une source a révélé que la célèbre gagnante de la troisième saison de X Factor est "aux anges" et a déjà passé les douze semaines de grossesse.

Les fans de la chanteuse seront ravis d'apprendre qu'après un somptueux mariage en 2019 avec son chéri Dennis Jauch, qui était un de ses danseurs, bébé est maintenant en route. La star britannique devrait faire l'annonce officielle de sa grossesse au cours de ce mois de mars selon une source. Cette même personne indiscrète a déclaré pour le journal The Sun que le couple "a passé l'étape des douze semaines et a fait l'annonce à leurs familles et leurs amis. Ils sont tellement impatients d'accueillir un nouveau membre et de devenir une famille de trois."

Leona Lewis, 36 ans, a connu une ascension fulgurante en 2006 après sa victoire dans l'émission X Factor, qui l'avait notamment vue exploser les records de vente avec son album Spirit, classé dans les meilleures ventes de l'histoire des charts (13 millions de copies vendues dans le monde). Elle a depuis vendu environ 35 millions d'albums au total, sortie 5 albums et été nommée pour 3 Grammy Awards.

Après avoir connu une relation de près de 12 ans entre 1998 et 2010 avec Lou Al Chamaa, la popstar avait fait la rencontre de Dennis Jauch, alors un de ses danseurs sur le Labyrinth Tour à l'époque. C'est en novembre 2018 que la belle chanteuse déclare finalement : "Je suis tellement pressée de devenir ta femme." Un an plus tard, les deux tourtereaux se sont mariés en Toscane au coeur d'un vignoble et de sa somptueuse demeure du 16e siècle. La cérémonie avait notamment vu défiler de nombreuses stars de la télé et chanson britannique comme Keisha Buchanan (star du groupe Sugababes) et le gagnant de The Voice britannique Jermaine Jackman. L'année suivante, Leona déclare vouloir fonder une famille et évoque ses désirs d'adoption : "Je veux un enfant mais Dennis et moi avons aussi parlé d'adoption."