Leonardo DiCaprio : Louez la sublime villa de l'acteur pour une (très) belle somme par mois...

La Californie dénombre sans doute le plus de maisons de stars au mètre carré et, parmi ses habitants, on compte notamment Leonardo DiCaprio. L'acteur âgé de 47 ans, dont la fortune est estimée par Celebrity Net Worth à environ 260 millions de dollars, a ainsi acheté plusieurs propriétés. Il loue désormais celle qui possède dans le quartier de Beverly Hills.

C'est un manoir de 435 m² que loue aujourd'hui Leonardo DiCaprio pour la très coquette somme de 32 500 dollars par mois ! L'acteur a acheté cette maison en 2021 pour la somme de 10 millions de dollars et y a fait faire quelques travaux de rénovation - elle a été construite en 1936 - ainsi que de décoration pour l'habiller au goût du jour. Mais quelles prestations peuvent espérer les futurs locataires ? Sur deux étages, la maison possède quatre chambres à coucher, six salles de bain, une immense penderie indépendante, une cuisine de chef... A cela s'ajoute une dépendance pour les invités, un garage, un jardin composé d'oliviers mais aussi et surtout une piscine, de taille étonnamment modeste pour Los Angeles. Nul doute que les potentiels clients intéressés par cette location de luxe ne se formaliseront pas de cette petite piscine, préférant sans doute se concentrer sur le fait qu'ils habitent chez Leonardo DiCaprio...

L'acteur oscarisé prépare son retour au cinéma tout en ayant un oeil sur son patrimoine immobilier ; il possède également une maison à Malibu et une dans le quartier de Los Feliz. En effet, Leonardo DiCaprio va travailler pour la 7e fois de sa carrière avec le mythique réalisateur Martin Scorsese, rapporte The Hollywood Reporter. Ils vont travailler sur l'adaptation du roman du journaliste David Grann intitulé The Wager : A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder. Avant cela, c'est sur Apple TV + que le duo va fait rêver les téléspectateurs avec Killers of the Flower Moon. "Inspiré du livre best-seller de David Grann largement salué par la critique, le film Killers of the Flower Moon se déroule dans l'Oklahoma des années 20 et retrace une affaire de meurtres de membres de la tribu Osage, devenue riche grâce au pétrole ; une série de crimes violents baptisée 'le règne de la terreur', relate le diffuseur.