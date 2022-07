Leonardo DiCaprio : Sa somptueuse villa disponible à la location pour une somme folle, des photos dévoilées

Voilà un bel endroit pour aller en vacances seul, en couple, en famille ou entre amis et pas des moindres ! Pour celles et ceux qui ont la chance d'avoir beaucoup d'argent dans leur compte, sachez qu'il est possible de louer une maison à Los Angeles mais pas n'importe laquelle. Il s'agit de celle de Leonardo DiCaprio ! Eh oui, l'acteur de 47 ans loue sa somptueuse villa de Los Angeles dans le but d'arrondir ses fins de mois. Une sublime demeure qu'il s'est procurée pour le prix colossal de 9,9 millions de dollars (soit près de 9 millions d'euros).

Une villa en location pour la somme de 35.200 dollars par mois

Bâtie dans les années 1930, cette maison composée de quatre chambres et de six salles de bains est en location au prix de 35.200 dollars par mois (soit 35.000 euros). Elle possède de hauts plafonds, un dressing, une salle de bains en marbre dotée d'une baignoire autonome. On y trouve également un grand salon, un grand escalier, une cuisine gigantesque avec un îlot et des portes en acier, une immense salle à manger ainsi qu'une piscine à l'extérieur. Comment rêver mieux ?

Si des chanceux acquièrent cette maison de Los Angeles, Leonardo DiCaprio, quant à lui, ne se retrouvera pas dans la rue pour autant. En effet, le compagnon de Camila Morrone est déjà l'heureux propriétaire de nombreuses demeures dont une propriété à Malibu, un manoir historique à Los Feliz et un complexe de trois maisons dans le quartier de Bird Streets qui offre une vue imprenable sur l'océan. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que l'acteur de Titanic met l'une de ses demeures en location. En mars dernier, Leonardo DiCaprio avait vendu à sa maison de Los Angeles au chanteur californien Miguel pour la somme de 4,9 millions de dollars (soit 4,5 millions d'euros). Cette maison était autrefois habitée par le père de Leonardo, George. Plus encore, en mai 2021, Leonardo Di Caprio s'était approprié l'immense villa de Justin Mikita et Jesse Tyler Ferguson à Los Angeles pour l'offrir... à sa maman ! Il n'y a pas à dire, Leonardo DiCaprio est un acteur très généreux !