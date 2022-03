Leonardo DiCaprio a vendu son incroyable maison historique à un célèbre chanteur... Toutes les photos !

L'acteur Leonardo DiCaprio a vendu une de ses demeures de Los Angeles ! Le vainqueur de l'Oscar du meilleur acteur avec The Revenant, qui investit beaucoup dans l'immobilier depuis des années, possède désormais de nombreuses propriétés. George, le père de Leonardo, habitait cette maison mais a récemment déménagé pour s'installer dans une autre...

Leonardo DiCaprio a vendu la maison pour la coquette somme de 4,9 millions de dollars (soit 4,5 millions d'euros) au célèbre chanteur Miguel. Le chanteur californien fait donc l'acquisition d'une demeure de 450 m2 d'espace habitable composée de cinq chambres et sept salles de bain. Le chanteur récompensé aux Grammy awards pourra également profiter d'une piscine, d'un spa, d'une chambre d'amis et d'une salle de sport.

Cette vente constitue un nouveau mouvement financier pour la star de Titanic déjà très active ces derniers temps. En effet, l'acteur de 47 ans avait fait parler de lui en investissant dans un maison de champagne bio et écologique. En fervent écologiste, l'acteur avait alors déclaré sur Twitter: "La maison Telmont est déterminée à réduire radicalement son empreinte environnementale, ce qui me rend fier de rejoindre celle-ci en tant qu'investisseur." En 2015 il s'était lancé dans le projet de créer un immense complexe hôtelier sur l'île de Bélize à la fois luxueux et écologique.

Le 21 mai 2021 ce dernier avait racheté la maison de l'ex star de Modern Family Jesse Tyler Ferguson Et de son mari Justin Mikita pour 7 millions de dollars afin d'y loger sa tendre mère. La maison construite en 1928 et située à Los Feliz est un petit bijou de style colonial espagnol. Le californien très actif sur le marché de l'immobilier avait eu un coup de coeur pour cette demeure de quatre chambres, cinq salles de bain comportant une bibliothèque et une cuisine de chef. DiCaprio sera attendu dans Killers of the flower moon de Martin Scorsese aux côtés de Robert De Niro en 2022.