Les 12 Coups de midi : Marquée par un drame, Cécile fond en larmes après sa victoire

Ces derniers jours, la candidate Cécile s'illustre dans Les 12 Coups de midi. Et elle est bien partie pour aller loin dans le jeu, voire même pourquoi pas rejoindre la liste des plus grands champions. Dans le numéro de ce samedi 6 août, Cécile a justement ajouté une victoire à son palmarès et a remporté la coquette somme de 20 000 euros d'un coup. Résultat, elle se retrouve désormais à la tête d'une cagnotte de 42 100 euros. La jolie brune en a été bouleversée.

"C'est beaucoup d'émotion quand même tout ça. Qu'est-ce qui se passe à cet instant dans votre tête ?", lui a demandé Jean-Luc Reichmann, remarquant bien qu'elle était au bord des larmes. Et pour Cécile de faire des confidences liées à sa mère disparue : "Je vous l'ai déjà dit, Jean-Luc, je pense beaucoup à ma maman, parce qu'elle est partie il y a un moment maintenant, en 2015, très très jeune, avec une saloperie que malheureusement beaucoup d'entre nous connaissent."

La nouvelle Maître de midi s'est ensuite remémorée certains instants de son enfance. Entre sourire et tremolos dans la voix, Cécile était particulièrement touchante, exprimant son souhait de rendre fière sa maman. "Elle aimait beaucoup jouer, elle aimait beaucoup la culture, elle m'a beaucoup poussée, parfois un peu trop. Ça me fichait la pression quand j'étais gamine. Et voilà, j'aurais vraiment beaucoup aimé qu'elle me voie, mais bon... Peut-être... Peut-être qu'il y a un écran là-haut. J'espère", a-t-elle déclaré, peinant de plus en plus à retenir ses larmes.

Sa réaction a naturellement suscité l'empathie de Jean-Luc Reichmann qui a tenté de la consoler avec de tendres mots. "J'ai une espèce de conviction profonde, c'est que là, elle vous voit et qu'elle est fière de vous, tout simplement. Elle est là avec nous, j'en suis persuadé. Bravo", lui a-t-il adressé.

Cécile a en tout cas bel et bien de quoi être fière et donne rendez-vous aux fidèles téléspectateurs des 12 Coups de midi ce dimanche pour une nouvelle manche qui, on l'espère, se révèlera une nouvelle fois victorieuse.