Les Anges : Un ex-candidat bientôt papa pour la première fois !

S'il s'agit du premier enfant pour Samir Benzema, Mélani est déjà maman d'un petit garçon de 4 ans comme elle l'a confié sur Instagram, à l'occasion d'une session de questions/réponses. Elle a aussi précisé qu'elle avait 26 ans, qu'elle travaillait dans l'immobilier et qu'elle était "sicilienne et légèrement russe". C'est dans un cadre professionnel que le jeune homme et elle se sont rencontrés. Depuis, ils filent le parfait amour.

Samir l'a d'ailleurs demandée en mariage en juillet dernier, lors d'un voyage en Grèce. Le couple vit un véritable conte de fées.

Pour rappel, le cousin de Karim Benzema a été révélé au grand public dans L'Île des vérités 2012. Il a notamment fait parler de lui pour son couple avec Aurélie Dotremont. Les anciens tourtereaux sont ensuite partis ensemble dans Les Anges 5 en 2013. Puis le public l'a retrouvé dans Hollywood Girls 3. Côté coeur, il a aussi fait parler de lui pour ses histoires d'amour avec Vanessa Lawrens et l'ancienne Princesse de l'amour Laetitia.