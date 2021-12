Les Anges : Une candidate retrouve enfin sa fille après une longue bataille...

Et d'ajouter : "Ça y est, après 4 ans de galères, tout est réglé grâce à Dieu. Et c'est mon plus grand cadeau de Noël. Mais elle ne vient pas encore définitivement, elle a choisi de finir son année scolaire avec ses amis de classe, puisque l'année prochaine elle rentre au collège. J'avais hâte de l'avoir déjà avec moi, mais je respecte sa décision. C'était son choix." Alors Sophia ne s'installe pas définitivement à Dubaï, mais c'est déjà un grand cap de passé. "En attendant elle viendra à Dubaï toutes les vacances, jusqu'à la fin de son CM2. Je vais devoir attendre encore un peu pour l'avoir toujours auprès de moi, explique l'heureuse maman. Mais je suis déjà très heureuse qu'elle puisse s'adapter petit à petit à ce changement. Rien que ça, ça n'a pas été facile. Merci à mon chéri qui m'a épaulée et m'a énormément aidée pour que tout ça soit possible." Ce chéri, c'est Maxim Adam, un charmant brun qui vit lui aussi à Dubaï et a fait fortune dans la cryptomonnaie.

Rappelons qu'Hagda Prata - qui a fait face à la mort de son ex Tom Diversy rencontré en tournage - n'a pas toujours eu ce quotidien tout rose. En 2017, auprès de TV Mag, elle racontait avoir quitté le Brésil pour la France quatre ans plus tôt, avec son ex-belle-soeur. "J'étais toute seule pour élever ma fille de 2 ans. J'ai accepté sans trop réfléchir et sans savoir ce qui m'attendait. Je ne parlais pas du tout français à part les mots 'bonjour' et 'merci'", avait-elle déclaré. Aujourd'hui, la voilà heureuse et épanouie à Dubaï !