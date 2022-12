Les Ch'tis : Un ancien candidat emblématique débute une carrière dans le porno... avec sa compagne

Au début des années 2010, la télé-réalité prenait un nouveau tournant avec l'arrivée des Ch'tis sur nos écrans. Et certains des candidats font encore aujourd'hui partie de notre paysage médiatique. Ce fut notamment le cas pendant un temps de Charles, avant qu'il ne retrouve l'ombre et ne se consacre à sa carrière de DJ. Il faisait toutefois des retours épisodiques à la télé dans les émissions Un dîner presque parfait ou encore Les Princes de l'amour 2. Côté vie privée, tout n'a pas été rose pour le Boulonnais puisqu'il a connu une relation mouvementée avec Sarah, une escort-girl avec qui il a accueilli une petite fille en 2016, Éléonore. Mais l'ex-figure de W9 avait ensuite découvert que Sarah n'avait pas arrêté l'escorting et qu'elle avait conçu sa fille avec un client.



Charles a tout de même fait le choix d'élever sa fille comme la sienne et a pu reprendre le cours de sa vie. Il refait toutefois parler de lui depuis le mercredi 21 décembre en raison de manière très inattendue. Le jeune homme a décidé de se lancer dans le porno ! Il vient en effet de tourner sa première vidéo pornographique pour la plateforme Swame avec un ami et trois actrices, dont fait partie sa nouvelle compagne, une certaine Shydie.

Sur Twitter, Charles a repartagé le lien vers son compte Swame qui propose son contenu "caliente" comme il le présente dans sa bio. "Ma première vidéo sur Swame ! Une demi-heure de sexe bouillantissime avec le poto Niko, sa splendide copine Lylou, ma non moins splendide petite amie et la très coquine Tiny Chipie ! Enjoy !", légende-t-il. Et en seulement quelques heures, son court-métrage érotique a apparemment rencontré beaucoup du succès car Charles s'est vanté de faire parti des "3% des Swamers les plus populaires de Swame !" D'après les informations du jeanmarcmorandini.com, Charles devrait même tourner prochainement son premier film...