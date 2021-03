Les Enfoirés 2021 : Un membre légendaire quitte la troupe, "c'est ma dernière participation"

La troupe des Enfoirés sera un peu différente l'année prochaine. À chaque fois qu'ils se retrouvent sur scène, les chanteurs bénévoles accueillent des petits nouveaux. Le 5 mars 2021, Kev Adams, Vianney et Inès Reg ont eu droit à leur baptême du feu dans des conditions un peu particulières, puisqu'ils ont dû chanter et danser sans public pour applaudir, à cause de la pandémie de Covid-19. Mais dans douze mois, c'est une absence qu'il faudra relever. Comme l'a annoncé Michael Jones au micro de BFM Lyon, il ne participera plus aux spectacles diffusés sur TF1.

C'est ma dernière participation aux Enfoirés

Grand complice de Jean-Jacques Goldman, Michael Jones est l'une des figures récurrentes des tournées des Enfoirés depuis les années 1990. Il est d'ailleurs le plus ancien membre de la troupe. Heureusement, il s'agit d'un au revoir et non d'un adieu. "C'est ma dernière participation aux Enfoirés mais pas ma dernière participation aux Restos du Coeur, a-t-il expliqué à la radio. Je me suis dit que je serais plus utile ailleurs. Maintenant il y a assez de jeunes talents qui sont là. L'année prochaine, je projette de faire une tournée des Restos du Coeur et d'aller jouer pour les bénévoles, là où les gens viennent manger."

Bilan comptable catastrophique pour Les Restos du Coeur

Les tableaux présentés aux téléspectateurs dans l'émission Les Enfoirés : À coté de vous, sur TF1, ne mettaient pas vraiment Michael Jones en lumière. En 2020, déjà, l'artiste laissait entendre qu'il pourrait bien s'éloigner de la troupe en offrant sa guitare à une inconnue, dans le public, à la fin d'un concert réalisé pour combattre la faim et le froid. Les Restos du Coeur ont grand besoin d'aide. Outre la situation financière catastrophique de notre pays, qui poussent de plus en plus de gens à se tourner vers l'association, un énorme trou - de 5 millions d'euros - a été laissé dans les caisses puisque sans public, aucun billet n'a été vendu.

Plus que jamais, la vente des CD et DVD du concert annuel des Enfoirés pèsera dans la balance. L'intervention de la troupe à la télévision a, en tout cas, séduit une majorité de français. 9,25 millions de téléspectateurs se sont branchés sur TF1 le soir du 5 mars 2021, soit 38,3% de l'ensemble du public.