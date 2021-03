Les Enfoirés 2021 - Zazie, pas fan de la performance d'un nouveau membre : "Il était un peu largué"

La troupe des Enfoirés s'est agrandie en 2021. Certains membres vont et viennent tous les ans mais, lors de la diffusion de cette nouvelle session sur TF1 le samedi 5 mars, les téléspectateurs ont pu découvrir trois nouveaux. Vianney, le chanteur chouchou des français. Inès Reg, l'humoriste au coeur plein de paillettes. Et Kev Adams, qui a visiblement eu du mal à s'adapter au format de ce spectacle construit pour venir en aide aux Restos du Coeur.

Pilier de l'émission, juge artistique de profession, Zazie a effectivement émis quelques doutes vis-à-vis de la première performance de Kev Adams aux Enfoirés. "C'est drôle, ce sont des gens qui ont l'habitude de ne pas partager la scène, a-t-elle expliqué au micro de RTL. Ils font du stand-up. Ils n'ont pas forcément une notion du collectif très, très importante. Au début, j'avoue, Kev était un peu largué. Il disait : 'C'est cette chanson-là ?' Pourtant il avait révisé. Alors dans ces cas-là, on bizute un peu gentiment en disant : 'Mais tais-toi, tu fais ça". Ou on leur met des costumes un peu affligeants pour qu'ils se sentent tout de suite un peu humiliés."

Je suis triste parce que j'ai rêvé pendant des années de participer aux Enfoirés

Pari réussi. Alors que les talents défilaient dans un sketch aux couleurs de l'émission The Voice - rebaptisé À la recherche de la nouvelle Voice -, Kev Adams est apparu en panoplie de tyrolien, avec l'obligation de chanter le titre Le Paradis Blanc, avec des intonations germaniques. "Je suis le Michel Berger Allemand, a-t-il plaisanté sur scène, en suivant le script écrit pour lui. Je suis triste parce que j'ai rêvé pendant des années de participer aux Enfoirés. Et le jour où je participe, déjà, je dois parler avec cet accent énervant. Et en plus de ça, ma blague, c'est Michel Berger Allemand." Sacré bizutage !

Qu'on ait aimé, ou non, cette performance, le spectacle Les Enfoirés 2021 a réservé de nombreuses surprises, des émotions fortes et des performances inoubliables. Si bien qu'en diffusant le show, TF1 a réalisé son plus joli score de 2021 avec 9,25 millions de téléspectateurs, soit 38,3% de l'ensemble du public. Espérons que chacun pense à s'offrir, en souvenir, le CD ou DVD du spectacle. Le public n'ayant plus accès aux salles de spectacle, et n'ayant pu se payer une place, Les Restos du Coeur ont perdu près de 5 millions d'euros de vente de tickets cette année...