Les Enfoirés 2022 : Jenifer, Amel Bent enceinte, Kylian Mbappé... le clip d'Il y aura toujours un rendez-vous dévoilé

Les fans des Enfoirés pourront retrouver la troupe, qui accueille notamment l'astronaute Thomas Pesquet, le 4 mars sur TF1 pour le traditionnel concert annuel en faveur des Restos du coeur. Un évènement enregistré à l'Arena de Montpellier, sans public en raison de la crise sanitaire, qui a subi un coup dur côté billetterie et merchandising. Avant de voir le show, le nouveau single de la bande débarque avec un clip.

Sur la chaîne Youtube des Enfoirés, le clip du titre Il y aura toujours un rendez-vous a été dévoilé le 21 février et l'on peut découvrir que c'est le thème spatial qui a été choisi. Autour de Thomas Pesquet, on peut voir une flopée d'artistes dans une capsule survolant la Terre. On y découvre Jenifer, Amel Bent et son beau ventre rond de femme enceinte moulé dans un t-shirt noir, Soprano, Patrick Fiori ou encore Anne Sila, Vianney, Patrick Bruel, Jérémy Frérot, Camélia Jordana... Tous reprennent en choeur cette chanson originale écrite et composée par Jacques Veneruso, enregistrée et mixée au Studio Hauts de Gammes par Thierry 'Tyty' Blanchard.. "Les Enfoirés nous invitent à un voyage dans l'espace et le temps, au gré de leur fantaisie et de leur imagination", faisait savoir le communiqué presse de l'édition 2022 des Enfoirés.