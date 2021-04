Les Enfoirés : Un membre culte s'explique sur son départ de la troupe

Il fait partie d'un des départs marquants de la troupe des Enfoirés. À 69 ans, Michael Jones s'estime trop vieux pour continuer a participer aux concerts de la bande. Le spectacle favori des Français devra donc se jouer sans ce guitariste de talent, après vingt-sept années de bons et loyaux services. Invité de Non Stop People, Michael Jones a détaillé les raisons de son départ, le vendredi 23 avril 2021.

"Quand les gens voient l'émission des Enfoirés, ils ne se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière. On nous met dans un presse-purée. C'est à dire qu'en une semaine, on est obligés d'emmagasiner un spectacle de quatre heures avec de la danse, des chansons qu'on ne connaît pas forcément, les adaptations pour les tonalités pour les uns et pour les autres... C'est très fatigant !", développe-t-il face à Évelyne Thomas.

Sa guitare dans les bras, Michael Jones est certain d'être "plus utile ailleurs" et place beaucoup d'espoir en la nouvelle génération d'artistes. "Il y a toute une jeune génération qui est arrivée et il faut tourner une page. Il y a un moment donné, ils sont là, ils font bien le truc et moi je pense que je serais plus utile ailleurs", martèle-t-il.