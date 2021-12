Les Kardashian sous le choc : une proche assassinée de façon horrible et retrouvée dans un coffre

La famille Kardashian se retrouve plongée dans une histoire particulièrement sordide. Alors que le monde entier s'intéresse aux amourettes des membres du clan, aux idylles de Kim et Pete Davidson ou Kourtney et Travis Barker, les reines de Calabasas ont d'autres préoccupations en tête. Angela Kukawski, qui a autrefois géré leurs affaires, a été brutalement assassinée.

Angela était vraiment la meilleure

Portée disparue, la maman de cinq enfants a été retrouvée par la police, morte, dans le coffre d'une voiture garée du côté de Simi Valley en Californie. Son petit-ami, Jason Barker, a été arrêté et accusé de meurtre. "Angela était vraiment la meilleure, explique la famille Kardashian-Jenner dans un communiqué officiel transmis à TMZ. Elle s'est occupée de chacune d'entre nous et a toujours tout fait pour que l'impossible devienne possible. Elle va beaucoup nous manquer, nous présentons nos sincères condoléances à ses proches en ces instants difficiles."

Une douleur extrême et cruelle

Selon les forces de l'ordre, Angela Kukawski aurait été assassinée par Jason Barker à son domicile, à Sherman Oaks, puis son compagnon aurait conduit son cadavre jusqu'à Simi Valley, environ 45 kilomètres plus loin. Le procureur assure que ce meurtre a été opéré "avec la ferme intention de procurer une douleur extrême et cruelle, une souffrance dans le seul but de la revanche, de l'extorsion, de la persuasion et à des fins sadiques". Âgée de 55 ans, Angela Kukawski travaillait pour une société baptisée Boulevard Management, spécialisée dans la gestion financière, les achats immobiliers ou l'acquisition de voitures de luxe. Elle s'était notamment occupée d'autres célébrités, dont Nicki Minaj, Kanye West ou encore de l'héritage de Tupac Shakur.