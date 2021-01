Les Princes - Zoubir accuse la police de racisme : la préfécture s'insurge et dénonce une "attitude choquante"

L'affaire se corse pour Zoubir. Le nouveau candidat des Princes et des princesses de l'amour (W9), qui s'est révélé être un policier travaillant pour un commissariat de Paris, est inquiété par des enquêtes administratives. La raison ? Il n'a pas informé sa hiérarchie et a profité d'un arrêt maladie pour participer à l'émission. Sous le feu des critiques de la part des forces de l'ordre, le jeune homme de 25 ans a tenté de s'expliquer mardi 19 janvier 2021 dans Touche pas à mon poste.

S'il reconnaît avoir délibérément omis d'avertir ses supérieurs de sa carrière naissante dans la télé-réalité, Zoubir tient à souligner le fait qu'il cherche à quitter le milieu de la police depuis quelques temps maintenant, la faute à des "comportements gênants". "Je suis rentré en 2017 dans la police, je n'avais pas d'à priori du tout. Je me suis dit que j'allais faire des choses bien, je suis jeune et dynamique. Au bout d'un moment, je me suis heurté à pas mal de trucs, au manque de reconnaissance, à certains comportements xénophobes. Il y a pas mal de comportements très fermés d'esprit qui m'ont gêné. J'ai été victime de racisme mais pas directement en fait", a-t-il révélé.



Des propos qui ont fait bondir l'institution pour laquelle il a porté l'uniforme. Juste après son intervention, une vidéo a été postée sur le compte Twitter officiel de la préfecture de police. Une agent y prend la parole pour dénoncer les accusations de son ancien confrère. "Au cours de cette émission, il a déploré le comportement de certains de ses collègues, qu'il qualifie de 'racistes' et réalisant des contrôles au faciès pour tenter de justifier son choix, a-t-elle d'abord rappelé. Pour son autorité d'emploi, cette attitude est choquante à plusieurs égards." Et pour elle de s'insurger, menaçante : "Ce policier reconnait publiquement détourner la notion de congés maladie et justifie ce comportement inacceptable par des propos qui dénigrent l'institution à laquelle il appartient. Toutes les conséquences seront tirées dans les enquêtes administratives qui le concernent et prendront en compte les propos qu'il vient de tenir."