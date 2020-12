Les Reines du shopping : Flora déjà vue à la télé, ses déhanchés près de Cyril Hanouna ont fait le buzz

Depuis lundi 14 décembre 2020, cinq nouvelles candidates tentent d'impressionner Cristina Cordula dans Les Reines du shopping, sur M6. Les jeunes femmes ont pour mission de mettre en valeur la petite robe noire. Flora, participante de la semaine, a une longueur d'avance sur ses concurrentes : elle est déjà passée à la télévision, et pas qu'une fois !

Silhouette affinée, longue chevelure blonde et regard rieur, Flora a toutes ses chances. C'est en petite robe à col, veste blazer, chaussettes blanches et sandales à talons noires qu'elle débarque au studio. "J'arrive dans le grand showroom, très lumineux, très coloré. Comme à la télé ! Sauf que là, je suis dedans, lance-t-elle, un sourire en coin. Et là, tout de suite, ce que je vois en premier c'est trois filles toutes souriantes. Très bonne impression quand j'arrive, je les trouve toutes mignonnes."

La jeune femme de 30 ans vit à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) et officie comme directrice artistique de sa propre compagnie de danse : Cheers Up Dance. Et avec sa belle bande de "parisiennes survoltées" composée de "danseuses et acrobates", Flora a fait le show dans plusieurs émissions télévisées. Elle a notamment accompagné Houcine, révélé dans la Star Academy, lors d'une prestation dans Touche pas à mon poste. Et plus régulièrement, elle officie comme danseuse dans l'autre émission de Cyril Hanouna sur C8, À prendre ou à laisser.