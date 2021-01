Les Reines du shopping : Sophie en couple avec un ex-The Voice en route pour l'Eurovision

Depuis le lundi 25 janvier 2021, Cristina Cordula met aux défis de nouvelles candidates dans Les Reines du shopping, sur M6. Et cette fois-ci, elles ne sont plus cinq mais dix à tenter de trouver la tenue idéale aux yeux de l'animatrice ! En effet, c'est une semaine spéciale soeurs que propose la chaîne. Et l'une des participantes est bien accompagnée dans l'émission, et au quotidien. En effet, elle partage la vie d'un chanteur déjà bien connu qui se présente à l'Eurovision 2021 !

Il s'agit de Sophie Potel. La jeune femme âgée de 33 ans a pour mission de relooker sa soeur Bénédicte. Cette dernière devra alors présenter un look dans le thème imposé par Cristina Cordula, à savoir "féminine avec un pull", le tout avec un budget de 350 euros pour l'ensemble de la tenue. À l'écran, les deux soeurs affichent une belle complicité. Il faut dire que la belle Sophie, maître nageur de profession également nommée championne de France et même d'Europe de natation synchronisée, la télé, elle connaît déjà un peu à travers son amoureux.

Sophie Potel en couple avec Terence James, ex-The Voice en route pour l'Eurovision

En effet, elle file le parfait amour avec Terence James. Le jeune blond a participé à la neuvième saison de The Voice en 2020. Coaché par Amel Bent, il avait finalement été éliminé lors des demi-finales, alors que son interprétation de Si seulement je pouvais lui manquer de Calogero n'avait pas assez séduit... Depuis, Terence James poursuit sa carrière de chanteur. Et il voit les choses en grand ! En effet, il se présente comme candidat pour représenter la France lors de l'Eurovision 2021 avec son titre Je t'emmènerai danser.

En juin 2020, lors d'une interview exclusive accordée à Purepeople.com, Terence James se confiait sur sa relation de couple avec la belle Sophie. "Ça fait trois ans qu'on est ensemble. Je lui ai demandé de m'épouser en Thaïlande, au bout de trois mois de relation. Quand tu sais que c'est la bonne, tu sais. En tout cas, moi, je suis certain", avait-il confié, complètement fou de sa belle. Des fiançailles, mais pas encore de mariage pour les tourtereaux. En plus de la crise sanitaire liée à la Covid-19, Terence James avouait que leur union restait "en stand-by" car ils souhaitent tous les deux se marier dans un château. "Mais ni l'un ni l'autre n'a le budget pour, lançait-il, amusé. Alors on attend. Soit on gagne au loto, soit autre chose, pour que je puisse lui offrir le mariage qu'elle mérite." Une belle histoire...