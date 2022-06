Les seins à l'air au Royal Ascot, l'ex du prince Andrew brise le dress code royal, shocking !

Lors de ce troisième jour de la Royal Ascot 2022, place au Ladies Day, Journée des femmes. Au sein de l'hippodrome d'Ascot dans le Berkshire, Lady Victoria Hervey a pris le risque d'enfreindre le dress code dans tenue incendiaire. Vêtue d'une robe blanche, alors que le thème de l'évènement était floral, elle a dévoilé sa plastique dans une chemise transparente, qu'elle a arborée sans soutien-gorge. Aristocrate ex du prince Andrew et it-girl, elle n'est pas la seule à avoir contourné les règles vestimentaires de cette journée puisque de nombreuses femmes ont été aperçues avec des looks pas vraiment dans le thème, mais pour le moins extravagants pour certaines.

À 45 ans, Lady Victoria a dévoilé que le temps n'a pas d'emprise sur elle. Dans ce chemisier, dévoilant sa poitrine, la Britannique a probablement fait sensation à cet évènement hippique si convoité. Pourtant, les règles de cette journée sont bien claires, les robes et les hauts avec des sections transparentes ne sont clairement pas autorisés. Rien n'arrête Lady Victoria. D'autres en revanche étaient parfaitement dans les cordes, ce jeudi 16 juin 2022. En effet des membres de la famille royale ont brillé d'élégance pour ce Royal Ascot, représentant ainsi dignement la reine Elizabeth II, qui n'a pas encore pu y participer.

Zara Tindall et Sophie de Wessex très élégantes

La fille de Sa Majesté, la princesse Anne, 71 ans, était bien présente aux côtés de son mari le vice-amiral Sir Tim Laurence et sa fille Zara Tindall. Cette dernière était en compagnie de son mari Mike Tindall, ainsi que Sophie , la comtesse de Wessex. La mère de trois enfants, Mia, Lena et Lucas Tindall, avait opté pour une robe-manteau crème Laura Green avec des boutons roses et un chapeau avec une fleur, Justine Bradley-Hill. Sophie de Wessex, elle, était elle aussi très élégante dans une robe florale Suzannah, d'un montant de près de 5.000 livres sterling. Un prix conséquent pour être dans le thème, heureusement.

La reine brille par son absence

C'est ce jeudi 16 juin qu'a été confirmé que Sa Majesté manquerait à nouveau cette journée d'Ascot. La reine Elizabeth II, qui a assisté à toutes les réunions royales depuis son accession au trône en 1952, sauf lorsqu'elle s'est tenue à huis clos en 2020, a raté les deux premiers jours plus tôt cette semaine, en raison de problèmes de mobilité qui persistent.